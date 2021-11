Lyon : l’Institut de formation de la Croix-Rouge organise une journée portes ouvertes

Samedi 27 novembre, l’Institut de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française d’Auvergne Rhône-Alpes, basée à Lyon, vous ouvre ses portes. Vous pourrez venir y découvrir les formations proposées dans ces secteurs d'activité.

Une journée portes ouvertes est organisée samedi 27 novembre à l'Institut de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française d’Auvergne Rhône-Alpes. Elle est située au 115 avenue Lacassagne dans le 3e arrondissement de Lyon. Vous pourrez vous renseigner sur les formations dans ces secteurs d'activité.

De 10 à 16 heures, il vous sera possible d'échanger avec les équipes et les étudiants au sujet des métiers proposés par l’établissement : infirmier, aide-soignant et auxiliaire de puériculture. Le public aura également le loisir de se renseigner sur les préparations à l’entrée en formation et les remises à niveau, ainsi que sur les formations continues pour les professionnels voulant renforcer leurs compétences ou évoluer dans leur parcours.