Le restaurant Academie Sushi, situé à Villefranche-sur-Saône, a été fermé d'urgence ce jeudi 10 octobre par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène.

Les jours se suivent et les fermetures administratives s'accumulent pour le département du Rhône. Ce jeudi, la préfecture du Rhône a expliqué avoir fermé en urgence le restaurant Academie Sushie situé à Villefranche-sur-Saône au 26 passage du Colombier suite à un contrôle de la DDPP.

Un contrôle qui a mis en évidence "des manquements graves aux règles d'hygiène" comme "la vétusté des locaux de préparation et de stockage", "le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage" ou encore le présence dans le restaurant de denrées périmées et conservées à température ambiante.

Face à ce constat et pour éviter les "risques d'intoxication ou de contaminations", la préfecture du Rhône a ordonné la fermeture du restaurant. Pour pouvoir rouvrir, l'établissement devra mettre en place une série de mesure corrective, au nombre de 57 (!). La réouverture ne pourra se faire qu'après une nouvelle visite des agents de la Direction départementale de la protection des populations.

A lire aussi :

Lyon : vente de tabac, horaires tardifs…un restaurant ferme après un contrôle

Près de Lyon, un restaurant fermé pour manque d’hygiène

Lyon : un fast-food du quartier de la Part-Dieu fermé par la préfecture