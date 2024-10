La boulangerie La Feyzinoise a été fermé ce jeudi 9 octobre par la préfecture du Rhône après un contrôle ayant relevé des "manquements graves aux règles d'hygiène".

C'est une nouvelle fermeture administrative décrétée par la préfecture du Rhône ce jeudi 9 octobre. La boulangerie La Feyzinoise, située à Feyzin, 1 place Louis Grenier, a été contrôlé ce jour-là par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

A l'issue de ce contrôle, qui a établi des "manquements graves aux règles d'hygiène", la préfecture du Rhône a décidé la fermeture en urgence de l'établissement.

"Risques d'intoxication"

Il est notamment reproché à la boulangerie la présence de nuisibles et de traces de nuisibles dans les locaux. "Le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage" est également pointé du doigt par la préfecture.

"Considérant que la poursuite de l'activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d'intoxication qui en résultent" la préfecture a décidé de la fermeture administrative de la boulangerie.

Pour pouvoir rouvrir ses portes l'établissement devra mettre en place une longue série de mesures correctives au nombre de 46. La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un nouveau contrôle de la DDPP.

