Le département du Rhône toujours en vigilance crues

Le département du Rhône est toujours en vigilance jaune pour un risque de crues ce vendredi.

Même si l'épisode de pluies intenses est désormais passé et que le temps s'annonce plus stable jusqu'à la fin de la semaine dans le Rhône et la région lyonnaise, Météo France a une nouvelle fois placé le département du Rhône en vigilance jaune pour un risque de crues ce vendredi.

"La crue formée mardi sur le bassin de la Saône se propage" explique Vigicrues sur son bulletin de vigilance. "La hausse lente de la Saône à Lyon va se poursuivre au moins jusqu'en fin de journée".

La vigilance jaune sera ainsi valable jusqu'à la fin de la journée ce vendredi.