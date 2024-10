Un collectif lance une enquête citoyenne sur les aménagements dans la Métropole de Lyon 

Le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon a lancé une enquête citoyenne concernant les aménagements dans Lyon et sa métropole.

La colère ne désemplit pas au sein du collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon. Déjà mobilisé contre le projet "Presqu’île à vivre", le collectif a annoncé dans un communiqué publié mercredi 23 octobre, lancer une grande enquête citoyenne concernant les aménagements dans Lyon et la métropole lyonnaise.

« Jamais la ville de Lyon et sa métropole n’ont connu autant de contestations »

"Depuis plusieurs mois, des milliers d’habitants, commerçants, artisans, entrepreneurs, riverains et représentants associatifs expriment leurs préoccupations et désaccords face aux aménagements urbains déployés par la Métropole de Lyon", indique donc en préambule le collectif. Estimant être "sans réponse de la part des exécutifs de la Ville et de la Métropole de Lyon", les "défenseurs de Lyon" avaient par ailleurs lancé différentes pétitions cet été, récoltant aujourd’hui "plus de 50 000 signatures."

Cette nouvelle "grande concertation d’initiative citoyenne" lancée sur l’ensemble du territoire métropolitain aurait déjà reçu 1 000 réponses en trois jours. Le collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon a vu ses rangs s’agrandir ces derniers mois. Laure Cédat, du collectif Iris et Warrenn, les deux adolescents décédés après avoir été renversés sur le quai Tilsitt (2e arr.) en 2022, a par exemple rejoint le mouvement de contestation.

"Preuve de l’ampleur du problème, jamais la ville de Lyon et sa métropole n’ont connu autant de contestations, de cris d’alerte, de collectifs de riverains en colère, ou de recours déposés par des associations et des commerçants, contre des aménagements publics jugés dangereux ou inadaptés, et un projet de transformation de la ville dont l’ambition se résume à exclure la voiture sans proposer aucune alternative à l’échelle de l’agglomération lyonnaise", conclut enfin le collectif.

