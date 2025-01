La ministre déléguée chargée du commerce et de l'artisanat en déplacement au Sirha à Lyon samedi

Véronique Louwagie, ministre chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire sera en déplacement à Lyon ce samedi au Sirha 2025.

C'est dans le cadre du Sirha 2025, salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, que Véronique Louwagie sera en déplacement à Lyon ce samedi 25 janvier 2025. Le Sirha, qui se déroulera à Eurexpo tout le weekend sera l'occasion pour la ministre chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire, de rencontrer les acteurs de la gastronomie.

La ministre échangera également avec les acteurs de l'alimentation sur les enjeux de l'artisanat et de valoriser le savoir-faire français. "La ministre assistera également aux grandes compétitions de boulangerie et de pâtisserie, vitrines d'excellence de nos métiers" explique la préfecture du Rhône dans un communiqué.