Un parcours sonore et dansé inédit pour découvrir les collections du Musée des Moulages

Du 5 juin au 19 juillet, le Musée des Moulages et deux artistes invités proposent un parcours sonore et dansé inédit pour découvrir les collections.

Le Musée des Moulages ainsi qu’Alice Botelho, danseuse, et Paule Cornet, musicienne, offrent l'opportunité de (re)découvrir les collections du musée à travers un parcours sonore et dansé intitulé "Héroïnes, Héros, Impro !". Cette expérience inédite est l'occasion de vivre un moment ludique et poétique, destiné à un public jeune, à partir de sept ans, ce parcours imaginé par Alice Botelho et Paule Cornet de l’association L’arrosoir est encore accessible du 15 au 19 juillet, sur réservation.

De nombreuses activités proposées

Les deux artistes ont conçu un jeu de cartes interactif et coopératif pour découvrir l’histoire des collections du musée sous un jour nouveau en partant à la recherche des émotions des statues. Piano, percussions, objets sonores mais aussi crayons de couleurs et papier sont à la disposition des participantes et des participants pour vivre pleinement cette expérience inédite au cœur du Musée des Moulages. Menée en collaboration avec l’association lyonnaise L’arrosoir, cette initiative s’inscrit au cœur des missions du Musée des Moulages de l’Université Lumière Lyon 2 qui s’affirme comme "un lieu de médiation et de diffusion des savoirs ouvert sur la Cité".

En savoir plus sur le parcours "Héroïnes, Héros, Impro !" : https://www.univ-lyon2.fr/sciences-et-societe/mumo/heroines-heros-impro

