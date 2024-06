Voyage cinématographique au pays de l’anime japonais

L’Institut Lumière vous fait voyager au Japon avec son anthologie de l’animation japonaise, du 5 juin au 21 juillet 2024.

Définitivement, le Japon est de partout. Dans nos assiettes, dans nos musées, mais aussi au cinéma ! Grâce à qui ? À l'Institut Lumière, qui organise du 5 juin au 21 juillet 2024, une anthologie de l’animation japonaise.

Mais qu'est-ce que l'anime ?

Si le terme « anime » est devenu commun, ce à quoi il renvoie, peut rester encore très flou. Il renvoie à ce cinéma d’animation japonais, aux couleurs vives et graphiques, où l’on suit des personnages plus ou moins héroïques, au fur et à mesure d’histoires fantastiques ou futuristes, haletantes et extraordinaires. Vous voyez les films du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, fondateur du célèbre studio Ghibli en 1985 ? Eh bien, c’est ça.

Attention, pour les plus spécialistes, ne pas se méprendre. Ceci n'est qu’un exemple parmi tant d’autres. Effectivement, l’anime est tellement un succès international qu’il prend diverses formes. Il se vit au travers d’histoires plus étonnantes les unes que les autres, pouvant aller du conte traditionnel aux aventures d’ados névrosés, en passant par l’interprétation télévisée de mangas à succès comme L’attaque des titans dont la première saison a été diffusée en 2013, mais au premier manga publié en 2009.

Ghost in the Shell, Sasha et Pikachu

Grand bien vous fasse, car grâce à cette diversité, chacun, peu importe l’âge et les goûts personnels, sera certain de passer un moment d’exception grâce au visionnage d’un des animes proposés par l’Institut. Pour les plus engagés, le propos écologique de Miyazaki vous parlera-t-il peut-être ? Pour les fans de science-fiction, Ghost in the Shell saura ravir les spéculations futuristes. Enfin, pour nos plus nostalgiques, ceux qui rêvent du bon vieux temps, quand ils rentraient de l’école et qu’ils mangeaient leur goûter en regardant Pokémon. Un petit secret. Sasha et Pikachu vous attendent pour revivre leurs premières aventures le 11 juillet prochain. De quoi faire revivre votre âme d’enfant.

