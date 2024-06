Trois jours de festivités à Vénissieux en juillet

Le festival Fêtes Escales de Vénissieux fait son retour cet été. Ambiance estivale, musicale et familiale au programme.

Qu'est-ce qui évoque mieux l'été que les festivals ? Une ribambelle d’entre eux auront lieu tout au cours de la période estivale. Celui que les Vénissians attendent avec grande impatience : le célèbre Festival Fêtes Escales, écoresponsable et solidaire, 26e du nom, du 12 au 14 juillet 2024.

Le festival Fêtes Escales revient cet été avec un programme riche en concerts, performances artistiques et moments chaleureux. Fidèle à la tradition, avec une programmation axée sur l'adversité, il proposera un éventail diversifié de spectacles mêlant influences musicales nationales et internationales. Il sera magnifiquement mis en valeur grâce à la collaboration avec la graphiste Anaïs Bellot.

Concerts et feux d'artifice

Dès le vendredi 12 juillet, la soirée sera consacrée au rap et au hip-hop avec la jeune étoile lyonnaise Cyrious dont les textes et compositions alternent entre chanson et rap français.

Le samedi commencera un voyage autour du monde par la musique. En Colombie avec Pixvae, au Congo avec Les Mamans du Congo & Rrobin, pour enfin divaguer sur les airs de gnaoua par l’Orchestre National de Barbès, genre musical marocain et d’Afrique subsaharienne inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2019, originaire des descendants des esclaves musulmans. Cerise sur le gâteau, à la veille de la fête nationale, un lancer de feux d’artifices est prévu à 22 h 30 afin de terminer la soirée en beauté.

Pour conclure ce week-end épique, le dimanche est dédié aux familles avec un concert de chanson française jeune public par le chanteur Reno Bistan, suivi d’un pique-nique avec des jeux en bois qui seront mis à disposition. Pour travailler l’orthographe et la grammaire, une dictée est même programmée à 16 h. Les vacances sont aussi un temps pour grandir et apprendre autrement. À 18 h tapante, les parents pourront souffler avec un apéritif sur le lieu des festivités.

Une nouvelle belle étape à ajouter à votre agenda pour cet été.