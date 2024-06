Législatives : David Kimelfeld soutien le Nouveau front populaire, sauf LFI

David Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon entre 2017 et 2020.

David Kimelfeld appelle à voter pour le Nouveau front populaire, sans citer les candidats La France insoumise.

L'ex-président de la Métropole de Lyon et premier fédéral du Parti socialiste dans le Rhône apporte son soutien au Nouveau front populaire, "seul capable de faire obstacle au Rassemblement national", indique-t-il.

"Dès le 30 juin, portons les candidats Place publique, PS et EELV et donnons nous les moyens de construire un projet social et démocrate pour sortir de la polarisation qui nous abime", ajoute celui qui s'est un temps rapproché du macronisme.

