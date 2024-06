Quelques évènements à ne pas manquer autour de Lyon cet été

Durant la période estivale, de nombreux évènements attractifs seront proposés dans la région lyonnaise.

Outre les classiques Nuits de Fourvière, Jazz à Vienne, Tout l’monde dehors ou Woodstower, d’autres festivals se tiennent dans l'agglomération de Lyon.

La clôture du Festival national du film scolaire, organisé depuis 2021 à Lyon par l’association Court Toujours, aura lieu au théâtre des Célestins le 30 juin. Une occasion unique de visionner des court-métrages réalisés par des élèves allant de l’élémentaire au secondaire.

Le festival Korean Touch est de retour à Villeurbanne le temps d’un week-end. Le 6 et 7 juillet prochains, kpop, danse, musique et stands à gogo satisferont tous les fans du Pays du matin frais.

La neuvième édition de la Fête du chapelier se tiendra le week-end du 31 août au 1er septembre à l’hippodrome de Parilly. Laissez-vous emporter dans le monde féérique d’Alice au pays des merveilles à travers des activités ludiques pour petits et grands.

De nouveaux festivals en ville

Cet été 2024 est synonyme de nouveauté. Du 4 au 7 juillet, le parc Blandan accueillera la première édition du festival Soïo Mundo. Organisé par le CMTRA, l’évènement gratuit se porte autour des musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs. Une autre innovation : le festival Yggdrasil Starquest. Que vous soyez fan de Star Wars, Doctor Who ou simplement curieux, (re)découvrez la science-fiction au Fort de Bron durant le week-end du 6 et 7 juillet.

Fiori, Obispo Chimen Badi au Parc des Oiseaux

D’autres évènements, en-dehors des festivals, sont à noter dans votre agenda. Le Grand Hôtel Dieu accueille le temps d’une journée l’Open air géant le samedi 13 juillet à partir de 15h30. Régalez-vous autour d’un stand de grillades tout en écoutant des mix de DJs lyonnais. Des spectacles musicaux seront donnés au bord de l’étang du Parc des oiseaux du 30 août au 15 septembre, dans le cadre de ses Musicales. Patrick Fiori, Pascal Obispo ou Chimen Badi performeront.

Pour trouver un peu de fraîcheur, visionnez des œuvres originales sous-titrés en plein air du 15 au 18 juillet la place d’Ainay, dans le deuxième arrondissement. Comme chaque année, ne manquez pas les feux d’artifice du 14 juillet tirés depuis la colline de Fourvière. La Fête du cinéma est le rendez-vous incontournable de l’été. Du 30 juin au 3 juillet, profitez d’un tarif unique de 5 euros pour n'importe quel film à l’affiche, comme Le Comte de Monte-Cristo ou Vice-Versa 2.

Côté sport, onze matchs de football masculin et féminin dont une finale de bronze seront joués au Groupama Stadium, dans le cadre des Jeux Olympiques.