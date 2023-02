L'Université Lumière Lyon 2 lance un appel à projets pour deux artistes

L'Université Lumière Lyon 2 renouvelle son appel à projets "résidence d'artistes" pour la saison 2023-2024 pour deux artistes.

Dans le cadre de sa politique visant à "s’ouvrir à la société", l’Université Lyon 2 propose pour la deuxième année consécutive un appel à projets "résidence d’artistes" pour deux compagnies artistiques.

Le but est de proposer aux artistes sélectionnés un lieu "pour le développement de leur projet", au sein du campus Porte des Alpes à Bron, sur neuf jours en juin prochain. L'an dernier, ce sont les compagnies Augustine Turpaux pour le spectacle Entre Nous les abîmes et Karthala pour le spectacle Totem. Cette ouverture leur a permis de se produire sur scène devant un public, à plusieurs reprises au sein de l'université. La première a par la suite présenté son spectacle à la MJC Laënnec-Mermoz le 10 décembre 2022 et la deuxième est en recherche de diffusion.

Les deux compagnies sélectionnées seront accueillies à titre gracieux sur le plateau de l'amphithéâtre doté de 430 places et d'un équipement technique professionnel. Le but de cette proposition : offrir aux équipes retenues un premier espace de représentation, de diffusion et d’échange autour de sa création."En contrepartie, explique l'université, une à deux représentation(s) ainsi qu’un temps de médiation et de rencontre avec le public étudiant seront programmés au cours de l’année scolaire 2023-2024."

Candidatures ouvertes jusqu'au 24 février

Les candidats doivent déposer leur projet sur le site de l'université avant le 24 février pour espérer remporter la sélection. Pour séduire le jury, les participants devront aborder plusieurs aspects de leur projet. "Une seule condition est demandée aux artistes souhaitant déposer leur projet : témoigner d’une expérience professionnelle dans la conception et la réalisation de projets artistiques et culturels", précise l'université.

Sera également regardé, le lien entre le projet et les filières de formation proposées par l'université (arts, lettres, langues, droite économie, anthropologie, urbanisme, patrimoine...).