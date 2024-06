Un mur anti-bruit bientôt installé sur le périphérique Laurent Bonnevay 

Du 17 juin à fin septembre, un mur anti-bruit va être installé sur le périphérique Laurent Bonnevay, le long de la Boutasse à Bron-Parilly, pour diminuer les nuisances sonores des riverains.

Un mur végétalisé de 312 mètres de long et de 6 mètres de hauts afin de réduire les nuisances sonores des 78 logements à proximité du périphérique Laurent Bonnevay. C'est le pari de la Métropole de Lyon dont les travaux débuteront dès la semaine prochaine, lundi 17 juin, et jusqu’à la fin septembre au niveau de la porte 11 (porte du Vinatier), le long de la Boutasse à Bron-Parilly. "L’un des secteurs (…) où les nuisances sonores sont les plus fortes pour les riverains", indique la Métropole de Lyon dans un communiqué. Le cout total des travaux s’élève à 1,4 million d’euros, hors taxe.

Créer un écran acoustique

Les travaux qui s’étaleront sur les trois prochains mois permettront de créer un écran acoustique le long du boulevard périphérique Laurent Bonnevay et de l’avenue Franklin Roosevelt à Bron. Plus concrètement, cela consistera à installer "deux écrans en panneaux de béton de bois absorbant", précise la collectivité. Le premier écran sera positionné le long de la bretelle de sortie 11b, sur le panneau déjà existant. Le second sera installé le long du périphérique en haut du talus. À terme, l’objectif est d’atteindre 65 décibels, contre les 71 à 78 décibels enregistrés actuellement.

Ces travaux entraîneront la fermeture de la sortie 11b du périphérique Laurent Bonnevay à 20 heures dès le 20 juin. Mais les automobilistes seront "guidés en amont par les panneaux à messages variables", rassure la Métropole de Lyon.

Végétalisation des alentours

Les travaux une fois terminés, des plantes grimpantes et un mélange d’essences végétales seront posés sur les panneaux. Des nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris seront par ailleurs installés pour préserver la biodiversité le long du périphérique.

