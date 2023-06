La zone à faibles émissions (ZFE) va évoluer. La M6, la M7 et le boulevard périphérique Laurent Bonnevay devraient intégrer la ZFE à partir du 1er janvier 2024.

C'est une évolution qui concernera de nombreux Grands Lyonnais empruntant ces axes de circulation. Selon une information du journal Le Progrès, la Métropole de Lyon envisage d'étendre la zone à faibles émissions (ZFE) à la M6, la M7 et également au boulevard périphérique Laurent Bonnevay à partir du 1er janvier 2024.

Un temps envisagée, l'extension de la ZFE à une vingtaine de communes supplémentaires devrait en revanche être abandonnée. Actuellement, la zone qui vise à réduire la pollution dans la métropole de Lyon en interdisant la circulation des véhicules les plus polluants, concerne la ville de Lyon, sauf une partie du 7e et du 9e arrondissement, Caluire-et-Cuire sur l'intégralité de la commune et Villeurbanne, Bron et Vénissieux sur les secteurs situés à l'intérieur du boulevard Laurent Bonnevay.

La métropole donne rendez-vous le 23 juin

Contactée ce mardi matin par Lyon Capitale, la Métropole de Lyon "confirme ni n'infirme rien" autour de cette information et donne rendez-vous le 23 juin prochain, pour une conférence de presse où "plusieurs choses seront annoncées" concernant cette ZFE.

A lire aussi : Gilles Gascon se déclare "satisfait de ce rétropédalage" sur la ZFE

Le 26 juin, une délibération aura lieu sur ce sujet au conseil métropolitain, notamment autour du report de l'interdiction des véhicules Crit'Air 2 du périmètre central de la ZFE. Pour rappel, en février dernier, Bruno Bernard avait annoncé ce report du périmètre de la ZFE à 2028 au lieu de 2026 comme initialement envisagé.