Le périphérique Laurent Bonnevay à Saint-Fons sera fermé plusieurs jours en août. Une fermeture expliquée par la construction d'un tunnel permettant au futur tramway T10 de passer sous le boulevard périphérique.

Cet été, le périphérique Laurent Bonnevay à Saint-Fons sera à nouveau fermé pour des travaux d'envergure. En effet, 80 ouvriers travailleront, comme le rapporte Le Progrès, jour et nuit pour créer un tunnel permettant au futur tramway T10 de passer sous le boulevard périphérique. Cette fermeture totale du périphérique, d'une durée de 149 heures, débutera le lundi 12 août à 3 heures du matin et se terminera le dimanche 18 août à 8 heures du matin. La ligne T10, qui reliera Vénissieux à Lyon Gerland, est prévue pour être mise en service en 2026. Pour rappel, ce périphérique avait déjà été fermé cinq jours en mai.

Un chantier titanesque en préparation

Depuis deux mois, un tunnel de 40 mètres de long, 18 mètres de large et 6,7 mètres de haut est en cours de construction sur un terrain adjacent au périphérique, situé au 26 boulevard Lucien-Sampaix, à côté de l’entreprise Starterre. Ce tunnel, d'un poids colossal de 4 100 tonnes, sera glissé sous le périphérique en une seule pièce. Avant cette opération, le talus du boulevard périphérique sera terrassé, 12 000 m³ de terre et d'enrobé seront retirés, puis le tunnel sera déplacé vers son emplacement final.

Une infrastructure clé pour la mobilité urbaine

La ligne T10 est très attendue par les résidents de Saint-Fons, qui bénéficieront d'une nouvelle offre de transport en commun reliant Vénissieux à Lyon Gerland. Avec une fréquence d'une rame toutes les 10 minutes, cette ligne pourra accueillir 22 000 voyageurs par jour et reliera les quartiers en 25 minutes. Ce projet, avec un budget de 295 millions d’euros, inclut la création de 8 kilomètres de rails et se connectera aux lignes de métro B et D, ainsi qu'aux tramways T1 et T4. En plus d'améliorer la mobilité, le chantier T10 participe à la requalification urbaine des quartiers prioritaires tels que l’Arsenal et Carnot-Parmentier.