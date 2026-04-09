Du soleil et de la chaleur à Lyon, jusqu'à 27 degrés attendus

C'est une nouvelle très belle journée qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec un soleil qui brillera du matin au soir sous des températures chaudes l'après-midi.

La semaine se poursuit comme elle a débuté à Lyon. Ce jeudi 9 avril, c'est une nouvelle journée d'été qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec du soleil du matin au soir et des températures chaudes l'après-midi.

S'il fait 8 degrés ce jeudi matin, le mercure va vite grimper jusqu'à atteindre 27 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+11 degrés).