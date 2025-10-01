Un mercredi lumineux et de saison, jusqu'à 19 degrés attendus à Lyon

C'est une nouvelle journée lumineuse, avec des températures de saison, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 1er octobre 2025.

Pour débuter ce mois d'octobre, le soleil devrait être de la partie à Lyon. Après quelques nuages bas matinaux, le soleil devrait l'emporter tout au long de la journée et jusqu'en soirée.

Côté températures, il fait 11 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 19 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison sous un vent du nord toujours léger.