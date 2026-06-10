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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 22 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée relativement lumineuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 10 juin 2026 avec des températures encore un peu fraiches pour la période.

    Ce mercredi, le soleil est de retour à Lyon. Au lendemain d'une journée plutôt grise, ce 10 juin 2026 s'annonce lumineux, notamment en matinée, avant l'arrivée de nuages un peu plus nombreux au cours de l'après-midi. Des ondées localisées ne sont pas exclues dans la soirée.

    Côté températures, le flux de nord-ouest assurera de nouveau une journée plutôt fraiche. Ce mercredi matin le mercure affiche 12 degrés et il ne dépassera pas les 22 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.

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