Un enfant de deux ans meurt percuté par la voiture de sa mère près de Lyon

Les secours n’ont pas réussi à réanimer la victime. @WilliamPham

Un enfant de deux ans a été mortellement percuté par le véhicule conduit par sa mère, qui effectuait une marche arrière à Vénissieux.

Un drame familial s’est produit mercredi 22 juillet, dans le centre de Vénissieux, au sud de Lyon. Un enfant âgé de deux ans est décédé après avoir été percuté par le véhicule conduit par sa mère.

Les faits se sont déroulés vers 14h15. Selon les premiers éléments rapportés par nos confrères du Progrès, la mère se trouvait avec ses deux enfants à proximité de sa voiture. Alors qu’elle pensait que ses enfants étaient installés à bord, elle aurait pris place au volant avant d’effectuer une marche arrière.

Le petit garçon se trouvait finalement à l’arrière du véhicule, hors du champ de vision de sa mère. Il a été percuté par la voiture lors de la manœuvre.

Les secours, notamment une équipe du SAMU, sont rapidement intervenus sur place. Malgré leurs tentatives pour réanimer l’enfant, celui-ci est décédé des suites de ses blessures.

Toujours selon nos confrères, la mère, confrontée à ce drame familial, serait enceinte de son troisième enfant.

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