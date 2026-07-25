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Des orages sont annoncés ce samedi. @Romain Weber-Lyon Météo

Un samedi orageux à Lyon, jusqu'à 31 degrés attendus

  • par Corentin Lucas

    • Alors que la semaine a été radieuse, ce samedi 25 juillet 2026 s'annonce lourd et orageux à Lyon.

    Pour le début du dernier week-end de juillet, le temps s’annonce électrique. Ce matin, le ciel est plutôt nuageux, avec quelques éclaircies. Dans l’après-midi, Lyon devrait être la cible d’importants orages avec un "risque de pluies intenses et de grêle" d’après Météo France.

    Si cet épisode orageux s’annonce moins spectaculaire que le précédent, il faudra tout de même se montrer vigilant, puisqu’il durera jusque tard le soir.

    Côté températures, il fait 19 degrés ce samedi matin, mais le mercure grimpera jusqu'à 31 degrés au meilleur de la journée. Une atmosphère lourde et humide, avec des températures légèrement au-dessus des normales de saison (+2 degrés).

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