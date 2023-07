Membre présumé de la 'Ndrangheta, Michelle Bellocco a été interpellé à Lyon. L'Italie demande son extradition.

Michelle Bellocco, âgé de 27 ans, a été arrêté le 11 juillet dernier. Visé par un mandat d'arrêt européen et membre présumé de la 'Ndrangheta, une mafia de Calabre, l'Italie demande son extradition.

Il a été interpellé lors d'un contrôle d'identité dans la gare de Perrache par des agents de la Police aux frontières (PAF), indique le directeur zonal de la PAF, Laurent Astruc, à l'AFP.

Les agents auraient remarqué ses faux papiers, et Michelle Bellocco a été "confronté à son identité véritable", selon Laurent Astruc. La police italienne a pris contact avec les agents après que l'homme a appelé sa mère en Italie.

Membre supposé de la mafia ’Ndrangheta

Selon les médias italiens, Michelle Bellocco ferait partie de la mafia calabraise 'Ndrangheta. Cette mafia est connue pour trafic d'armes, trafic de drogues, extorsion, entre autres.

L'homme s'était soustrait de son assignation à résidence à Calabre en novembre 2021 avant qu'il ne soit condamné à huit ans et quatre mois de prison pour divers délits contre des biens et des personnes, des vols et de la résistance à une personne dépositaire de l’autorité publique, entre 2014 et 2017. Il est donc condamné à contumace et fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen.

D’après les médias italiens, les carabiniers italiens auraient cherché sa trace notamment dans le milieu lyonnais, où une importante communauté immigrée calabraise est installée.

Bellocco, l'une des plus puissantes familles de la mafia calabraise

Michel Bellocco appartiendrait à une 'ndrine (petit groupes formé en général autour d'une famille, particulièrement puissante qui exerce son activité dans les domaines de l'extorsion, du racket, du trafic d'armes et de drogue ou encore des jeux de hasard.

En février dernier, Edgardo Greco, recherché depuis 16 ans pour un double meurtre et également membre présumé de la ‘Ndrangheta, la puissante mafia Calabraise.

