Cours d'écoles à Lyon : vers une "débitumisation" des sols

Dans le cadre de Lyon "ville des enfants", les projets de végétalisation des cours d'école ont le vent en poupe.

Lundi 17 juillet, la Ville de Lyon a entamé la "débitumisation" de la cour de l'école Paul Bert, dans le 3e arrondissement. Ce barbarisme qu'on voit apparaître de plus en plus dans les politiques urbaines est porté, à Lyon, dans le cadre du projet "Ville des enfants". L'idée est de repenser la vision de l'aménagement par une grande campagne de végétalisation des cours d'écoles.

L'objectif est de permettre un accès aux espaces verts en supprimant le bitume dans les cours : "les enjeux du projet, soutient la mairie, sont environnementaux (accès à la nature, santé, cadre de vie), mais également pédagogique (favoriser les liens entre apprentissage en classe et dehors) et sociaux (travailler les questions de citoyenneté, de mixité, de solidarité et d'entraide)".

Les enfants sont au cœur de la concertation et de l'élaboration de ces "cours natures".

L'enveloppe de cette "débitumisation" et végétalisation des cours d'écoles lyonnaises approche les 20 millions d'euros.

Ici commence une cour nature. Première étape : on retire le bitume !



Les élèves de l'école P. Bert pourront bientôt profiter de 500m² végétalisés, 19 arbres plantés, un potager et un parcours d’aventure. Un cadre idéal pour une pédagogie de plein air favorable au développement. pic.twitter.com/iTRMhIjhTi — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) July 18, 2023

Plus de 1500 enfants lyonnais concernés

A l'école Paul Bert, dans le 3e, le chantier, démarré lundi 17 juillet, devrait être fini à la rentrée. Dès 2021, les enfants de CP, CE1 et CE2 ont été sollicités pour donner leurs idées, les acteurs éducatifs et les agents de l'école ont, eux aussi, pu participer à la concertation.

De 50 m2 de sols naturels aujourd'hui, la cour de l'école Paul Bert passera à 550m2 à la rentrée, soit onze fois plus, sur une surface totale de 957m2, soit 55% de la cour. Une pelouse, un potager sont prévus ainsi que des arbres et arbustes qui seront plantés à l'automne.

Ce projet n'est pas unique. A Lyon, un vingtaine de chantiers de végétalisation ont déjà été livrés entre les crèches et les écoles. 45 concertations ont déjà été menées, représentant plus de 1 500 enfants lyonnais.

"L'objectif que se donne la Ville de Lyon : 50% de sols naturels" dans les cours d'écoles

Ville de Lyon

"L'objectif que se donne la Ville de Lyon : 50% de sols naturels", explique la mairie centrale. "Le but est de renaturer les sols et de respecter le cycle de l’eau en favorisant son infiltration. Le béton est donc remplacé par des matériaux plus sains et naturels, infiltrants, rafraîchissants (pleine terre, copeaux, espaces engazonnés, potagers pédagogiques …)", poursuit la mairie.

D'ici fin 2023, la Ville prévoit, en plus de Paul Bert, que les écoles Jean-Pierre Veyet (7e), Anne Sylvestre (8e), Joannes Masset (9e), La Sauvagère (9e), Lamartine (2e), Eugénie Brazier (2e), Wangari Maathai (7e) et Frida Kahlo (7e) soient "débitumisées" (ces trois dernières écoles sont de nouveaux établissements scolaires ouvrant à la rentrée).

La mairie indique aussi que "près d’une cinquantaine de nouvelles cours d’école sont programmés d’ici à la fin du mandat".