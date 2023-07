Musiques du monde : Fourvière sous le soleil de Mexico

En guise de soirée de clôture, les Nuits de Fourvière nous convient à une Nuit du Mexique savamment composée.

Qui dit cumbia dit souvent Colombie, voire ses pays limitrophes… C’est méconnaître le phénomène qui s’étend bien au-delà sur tout le continent latino-américain où cette musique règne sur les nuits festives et populaires de tant de contrées.

Les Mexicains y excellent tout particulièrement à l’image de Son Rompe Pera, adeptes compulsifs du marimba, cousin latino du vibraphone occidental et instrument de prédilection des trois frères Gama, membres du combo.

Une histoire de famille héritée de leur père, aujourd’hui décédé, mais le groupe perpétue la tradition familiale tout en mâtinant sa cumbia contemporaine de ska, rumba et même de punk. Ambiance festive et débridée assurée !

Incarnation made in Lyon du boum exceptionnel de la cumbia à travers le monde depuis une dizaine d’années, Kumbia Boruka se chargera, en première partie de soirée, de chauffer le grand amphithéâtre de Fourvière avec ses reprises de standards colombiens des années 60 avant que la pasionaria mexicaine Lila Downs fasse son entrée sur scène.



Bien plus qu’une chanteuse de cumbia (domaine qu’elle maîtrise pourtant parfaitement), Lila Downs est la crooneuse mexicaine splendide et totale : un véritable juke-box vivant de la chanson mexicaine, forte de sa voix suscitant l’émotion à chaque couplet et de son énergie à couper le souffle.

Ambassadrice de la musique du Mexique à travers le monde, son talent l’a menée de son Sud natal jusqu’à Hollywood ou la Maison-Blanche où elle a chanté devant Obama.

Une nuit thématique version grand luxe de plus à Fourvière pour achever cette édition 2023 !



Nuit du Mexique, Lila Downs – Vendredi 28 juillet à 20 h, au grand théâtre de Fourvière