La Saône à Lyon toujours en vigilance crues

La Saône à Lyon est toujours concernée par une vigilance crues ce mardi 2 décembre 2025.

Les pluies abondantes de la semaine dernière ont toujours des conséquences sur le niveau de la Saône à Lyon. Ce mardi 2 décembre, Météo France a de nouveau placé le département du Rhône en vigilance jaune crues, et plus particulièrement la Saône à Lyon.

La décrue amorcée dimanche se poursuivra aujourd'hui même si des débordements et dommages localisés sont observés sur ce tronçon depuis la semaine dernière.

A noter également que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie est en vigilance avalanches et le Cantal en vigilance neige-verglas ce mardi.