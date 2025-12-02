Actualité
Saône crue Lyon
La Saône en crue à Lyon mardi 26 décembre 2023. (Photo NC)

La Saône à Lyon toujours en vigilance crues

  • par La Rédaction

    • La Saône à Lyon est toujours concernée par une vigilance crues ce mardi 2 décembre 2025.

    Les pluies abondantes de la semaine dernière ont toujours des conséquences sur le niveau de la Saône à Lyon. Ce mardi 2 décembre, Météo France a de nouveau placé le département du Rhône en vigilance jaune crues, et plus particulièrement la Saône à Lyon.

    La décrue amorcée dimanche se poursuivra aujourd'hui même si des débordements et dommages localisés sont observés sur ce tronçon depuis la semaine dernière.

    A noter également que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie est en vigilance avalanches et le Cantal en vigilance neige-verglas ce mardi.

    à lire également
    Coupe de France : l'OL fera face au FC Saint-Cyr en 32e de finale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Coupe de France : l'OL fera face au FC Saint-Cyr en 32e de finale 07:44
    Saône crue Lyon
    La Saône à Lyon toujours en vigilance crues 07:32
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi nuageux avant le retour de la pluie à Lyon 07:15
    La nouvelle bande dessinée Les Sept Merveilles de Lyon, publiée par Lyon Capitale
    "Les Sept Merveilles de Lyon" : la nouvelle BD qui célèbre le patrimoine lyonnais 07:00
    Restaurant Casabéa
    Lyon : victime d'une explosion, le restaurant Casabea rouvre ce lundi 01/12/25
    d'heure en heure
    Colocation inclusive ALGED
    "J'apprends l'autonomie" : une colocation inclusive ouvre ses portes à Lyon 01/12/25
    Une rixe dans une commune près de Lyon, une personne blessée au couteau 01/12/25
    Lyon : Jugé pour des viols, un ex-opérateur du Samu reconnait une partie des faits 01/12/25
    Loire : Dessintey accueille Arlane comme investisseur majoritaire 01/12/25
    un avocat, juge, au palais de justice
    Le barreau et la CCI lancent officiellement la Chambre d'arbitrage et de médiation de Lyon 01/12/25
    Grand Lyon métropole Courly
    La Métropole de Lyon accueille une délégation de la ville suédoise de Göteborg 01/12/25
    Policiers mobilisés, périmètres, stationnement : le dispositif de sécurité de la Fête des Lumières 2025 dévoilé 01/12/25
    Suspecté de viol 6 mois après sa sortie de prison
    Un détenu affirme s'être fait voler l'équivalent d'un million d'euros à la prison de Lyon-Corbas 01/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut