Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un mardi frais et nuageux à Lyon, jusqu'à 5 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée grise qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 20 janvier 2026 avec des températures qui ne dépasseront pas les 5 degrés.

    La semaine se poursuit dans la grisaille à Lyon. Ce mardi 20 janvier, le temps sera calme mais des nuages bas pourraient se montrer tenaces tout au long de la journée, offrant une deuxième journée relativement grise à Lyon.

    Côté températures, il fait seulement 2 degrés ce matin et le mercure ne dépassera pas les 5 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement fraiches pour la saison avant un redoux à Lyon pour la journée de mercredi.

