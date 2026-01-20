Un mardi frais et nuageux à Lyon, jusqu'à 5 degrés attendus

C'est une nouvelle journée grise qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 20 janvier 2026 avec des températures qui ne dépasseront pas les 5 degrés.

La semaine se poursuit dans la grisaille à Lyon. Ce mardi 20 janvier, le temps sera calme mais des nuages bas pourraient se montrer tenaces tout au long de la journée, offrant une deuxième journée relativement grise à Lyon.

Côté températures, il fait seulement 2 degrés ce matin et le mercure ne dépassera pas les 5 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement fraiches pour la saison avant un redoux à Lyon pour la journée de mercredi.