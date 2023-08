Durant le dernier week-end du mois de juillet, Edouard Dufour a attrapé une belle prise sur les berges du Rhône d’une longueur de 2,08m.

Alors que la nuit tombe, Edouard Dufour accompagné d’un ami en profite pour aller pêcher. Non loin, du lycée Ampère (1er), le jeune pécheur de 18 ans avait l’envie de sortir un très beau poisson de l’eau. Quelques minutes plus tard et après un combat acharné contre un silure, Édouard arrive à remonter sur les berges non sans mal un poisson de plus de deux mètres rapporte Le Progrès.

Record de 2,70 m dans le Rhône

Au final, la prise fait 2,08 m et pèse plus de 80 kg. Une première pour le jeune lycéen, mais ce n’est pas le plus gros péché dans le Rhône. Plus tôt dans l’année, le 28 avril, un pécheur de Bellegarde a sorti de l’eau un silure de 2,70 m. Au niveau international, le record a été établi en Italie avec une taille de 2,81m.

