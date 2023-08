Plus de 40 postes à pourvoir chez Spartoo en Isère

L'enseigne Spartoo, spécialisée dans la vente d'articles de mode en ligne, située en Isère, recrute plus d'une quarantaine de collaborateurs.

Avec plus de 400 salariés, l'enseigne de prêt-à-porter en ligne Spartoo recrute. CDI, CDD, stages... Plus d'une quarantaine d'offres est à pourvoir en Isère. Le site de vente en ligne, "l'un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe", propose notamment des postes dans la comptabilité, les achats, informatique, marketing, ou encore les ressources humaines.

Inclusion et diversification

À noter que l'enseigne iséroise a permis à deux jeunes diplômés d'évoluer sur des postes en CDI et CDD. Avec plus d'une vingtaine de nationalités différentes et une dizaine de personnes en situation de handicap, Spartoo favorise l'inclusion et la diversité au sein des équipes. "Depuis plus de 10 ans, il est de notre responsabilité de soutenir, les personnes en voie de réinsertion professionnelle ou en situation de handicap. Nous leur proposons donc des postes avec des horaires adaptés, en fonction de leurs besoins", a souligné Boris Saragaglia, co-fondateur de l'entreprise.

Toutes les offres d'emplois sont à retrouver sur le site de Spartoo.