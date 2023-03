Un Lyonnais invente une application des bons plans de sorties à Lyon

L'application MyEvent, dédiée aux sorties culturelles, festives et sportives à Lyon, cartonne.

Vous l'avez peut-être déjà téléchargé MyEvent. C'est l'application qui rassemble toutes les sorties culturelles, festives et sportives à Lyon. Créée par le Lyonnais Euthyme Talavera, l'application aide les habitants à trouver des idées de sorties et leur permet d'être à la page des derniers bons plans. MyEvent - anciennement Medusa - lancée en décembre 2021 et disponible sur l'AppStore et Google Play, rassemble à ce jour plus de 15 000 utilisateurs lyonnais et environ 600 ajouts chaque jour.

Plus de 350 lieux de loisirs à Lyon

"Notre application référence plus de 350 lieux de loisirs festifs et culturels à Lyon", souligne son fondateur. En quelques clics, les utilisateurs peuvent ainsi trouver des expositions, des spectacles, des concerts, des activités comme le karting ou le paintball à Lyon et dans sa métropole.

"Le but est de faciliter la vie des utilisateurs en centralisant toutes les sorties à Lyon" Euthyme Talavera, fondateur de MyEvent

@ MyEvent

L'idée de créer cette application était une évidence pour le Lyonnais de 23 ans, diplômé d'un master en management de projet. "J'ai toujours baigné dans le milieu événementiel, mais je sentais qu'il y avait un réel besoin de digitaliser la relation entre les événements et les consommateurs. Puis ça permet de valoriser toute la culture locale", estime Euthyme Talavera.

Des projets à venir

Prochainement, l'équipe MyEven,t composée de cinq collaborateurs, souhaite personnaliser l'application en fonction des préférences de leurs utilisateurs, en plus de proposer un système d'achat et de revente de billet à des événements. Avec 70 établissements lyonnais partenaires, MyEvent propose un abonnement annuel payant à 15,99 euros qui permet à ces utilisateurs de bénéficier d'avantages. Cette extension "permet d'accéder à des offres de ces établissements comme des "happy hour" permanents ou encore des offres de nourritures", explique le natif de Lyon. L'équipe MyEvent tend à élargir son offre aux professionnels et établissements organisateurs d'événements, ainsi que dans d'autres métropoles françaises, d'ici 2024.