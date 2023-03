Des nuages bas encombrent le ciel lyonnais ce samedi, mais un temps lumineux pourra se faire ressentir dans la journée.

Les nuages se feront plus ou moins envahissants à Lyon, et les températures restent hivernales en matinée, autour de 4°C. Elles atteindront 12°C en après-midi avec de belles éclaircies et très peu de vent (pas plus de 15 km/h).

Dans la prolongation du mois de février, très sec, aucune précipitation n'est prévue ce week-end. La qualité de l'air est mauvaise dans la métropole.