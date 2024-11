Un lundi gris et plutôt frais à Lyon, jusqu'à 10 degrés attendus

C'est une journée très nuageuse qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce lundi.

Pour débuter cette nouvelle semaine de novembre, il ne faudra pas s'attendre à voir le soleil à Lyon et dans la région lyonnaise. C'est en effet une journée très nuageuse qui est prévue ce lundi dans toute la région. Les nuages matinaux seront suivis d'un voile nuageux assez dense jusqu'en fin de journée.

Côté température, il fait 4 degrés seulement ce lundi matin et le thermomètre ne dépassera pas les 10 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement plus hautes que la veille et très proches des normales de saison.

Avant une nette baisse des températures en fin de semaine à Lyon.