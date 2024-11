DPE : "Les étiquettes F ou G se vendent très bien"

Timothée Marsande est agent immobilier à RE/MAX Aquila. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter les enjeux du diagnostic de performance énergétique (DPE) en immobilier.

L'agence débute ainsi : "C'est un point aujourd'hui qui est devenu névralgique dans les opérations de transaction, que ce soit du résidentiel principalement, si on parle principalement de la ville de Lyon. On sait qu'aujourd'hui on a tout un tas d'appartements, de biens immobiliers qui sont considérés en passoires énergétiques. Aujourd'hui, ce que l’on voit sur le terrain, c'est qu'on a des difficultés à vendre au prix du marché. Un appartement qui aura justement cette étiquette énergétique en F ou en G, c'est effectivement celle-ci qui commence à poser un petit peu de problèmes. Ça ne veut absolument pas dire qu'on n'arrive pas à les vendre. Elles se vendent très bien. La seule chose, c'est qu'au moment surtout de l'estimation des prix, c'est très important que les vendeurs aient en tête qu'on ne vend pas au même prix un appartement de 60 mètres carrés en G, qu'un appartement de 60 mètres carrés en C par exemple."

Sur la faisabilité de la politique de rénovation du bâti en France : "Alors déjà, il faut savoir que dans ce pourcentage-là, tous ne sont pas en location. On a le droit de vivre dans sa résidence principale en G, on a le droit d'acheter du G, il n'y a aucune problématique pour acheter du G, il faut bien l'avoir en tête. On peut vivre dans du G, mais on ne va plus pouvoir le louer à autrui. Oui, c'est tenable. Si tous les curseurs se mettent au vert, si les étoiles s'alignent, oui, ça sera effectivement possible, mais c'est un vrai défi parce que F et G à horizon 2034, de mémoire, on est environ à 48% du parc immobilier français, ce qui est quand même un pourcentage assez massif. Rénover 48% du parc immobilier français, c'est complexe. Tout ne sera pas à rénover, bien évidemment, il y aura de toute évidence des dérogations sur certains types d'habitations. C'est tenable si, effectivement, on a une politique assez fiable sur laquelle on peut, nous professionnels, comprendre et se positionner et orienter nos clients. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir quelque chose de stable à expliquer à nos clients pour qu'ils puissent se positionner. On a la rénovation de la monopropriété, la rénovation des copropriétés qui sont deux enjeux différents, qui se traitent de différentes manières. Et en tout cas, pour notre métropole, la rénovation de la copropriété, c'est un enjeu massif. Nombre d'appartements sont dans cette situation et je pense surtout aux Français et aux Lyonnais qui ont besoin de vendre leur appartement, qui sont en situation de passoire énergétique. Il y a tout un tas d'informations à avoir pour bien vendre son bien. Il y a plein de solutions, il faut se rassurer. On vend très bien des appartements F et G. C'est encore possible, il faut juste trouver le bon prix. Il faut trouver le bon prix. "

La retranscription complète de l'émission :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de diagnostic de performance énergétique, de rénovation avec Timothée Marsande, agent immobilier à RE/MAX Aquila, engagé sur la question du climat, ses liens avec l'immobilier. Bonjour Timothée Marsande. Bonjour, merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, que pèse le DPE lors des négociations, lors d'une transaction ?



Des potentiels acheteurs pourraient négocier à la baisse un appartement qui serait une passoire thermique aujourd'hui ou demain, parce qu'on va le voir, il y a un calendrier.



Si déjà on trouve un acheteur qui appelle pour un appartement en F avec un prix qui est relativement élevé, c'est déjà une chance. Actuellement, on sait que malgré tout, on a bien moins d'acquéreurs qu'auparavant. Le marché se porte mieux aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Mais oui, un acheteur peut effectivement négocier. Il peut aussi effectivement ne pas négocier si l'estimation a été bien faite, si le vendeur a bien pris en considération la difficulté de vendre un appartement en F ou en G.



Alors c'est difficile de donner des chiffres sur l'écart de prix. Je crois que la chambre des notaires du Rhône s'y est mouillée donc je le cite tout de même qui parle d'un écart de 15% entre une étiquette qui est A, B, C et même D je crois, et avec les autres lettres qui sont considérées comme négatives, plus basses en tout cas. Est-ce que c'est un poids aujourd'hui lors des négociations ? Est-ce que c'était le cas avant ? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'éveil des consciences finalement sur ce DPE, ces lettres qui sont sous les annonces. qu'il y a 4-5 ans, on était aussi préoccupé par son DPE ?



Moi, j'ai commencé ce métier il y a 7 ans et je vous confirme que quand j'ai commencé, le sujet du DPE n'était vraiment pas au cœur des réflexions des Français et surtout des acquéreurs. Ça l'est complètement. L'une des premières caractéristiques qu'un client, qu'un acquéreur, quand on a un appel entrant, l'une des premières questions, une fois sur deux, c'est effectivement parler de cette classe énergétique. Aujourd'hui, on a une réglementation qui est très claire dans les métiers de l'immobilier. Tout est annoncé sur nos annonces. Les acquéreurs se pencheront évidemment dessus.



C'est un critère comme la lumière, l'emplacement, le mètre carré, la surface. c'est devenu vraiment un critère important, j'ai l'impression.



C'est un critère prioritaire aujourd'hui et les esprits ont changé. La conscience des acheteurs et des vendeurs ont changé sur ce sujet-là, bien sûr, avec toutes les nouvelles réglementations qui arrivent depuis cette fameuse loi climat résilience de 2021.



On va en parler sur les locations. C'est un grand impact, un pacte, il y a un calendrier qui a été mis en place. Je n'ai pas toutes les dates en tête, mais déjà ça a commencé je crois pour les appartements en G.



Oui, ça a commencé en 2023 avec une partie des G qui sont rentrés dans cette réglementation avec cette interdiction de louer. On a commencé par des gels de loyer qui sont sur les F et G en 2023, puis on va arriver sur des gels de loyer bientôt sur les E d'ici quelques temps. Mais surtout le vrai impact sur l'acquéreur et sur les investisseurs, c'est effectivement l'interdiction de mettre en location son appartement depuis 2023 sur une partie des G. En 2025, donc c'est demain, 1er janvier, sur l'intégralité des appartements en G, 2028 sur les F et puis 2034 sur les E. Ça paraît loin, mais pour opérer une transition globale performante de la rénovation énergétique des bâtiments en France, ça ne concerne pas seulement Lyon, ça concerne la France entière, il y a du travail.



Et c'est tenable comme calendrier parce que ça veut dire finalement engager les travaux sur, on en parlait avant l'émission, entre 7 et 12% des appartements qui sont concernés en F et G ? F et G en ce moment sur la région, on est à peu près à ça. C'est tenable de rénover ce volume de logements, c'est énorme finalement ?

Ce sera le mot de la fin. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono. C'est toujours trop court. en tout cas d'être venu nous expliquer les principaux enjeux sur le DPE. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur le calendrier des locations des passoires énergétiques, mais aussi sur comment rénover son logement, les principales étapes ou trouver conseil sur le site lyoncapitale.fr. On a fait beaucoup d'articles dessus. Je vous dis à très bientôt.