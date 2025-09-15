Un lundi entre nuages et averses à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

C'est une journée mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 15 septembre 2025, avec du soleil qui devrait ensuite laisser place à des nuages et des averses.

Au lendemain d'un weekend humide à Lyon, ce lundi le sera aussi. Si le soleil est présent ce lundi matin, il laissera place à des nuages puis des averses dans l'après-midi et jusqu'en soirée.

Côté températures, il fait 17 degrés ce lundi matin et le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.