L'université Jean Monnet, le CNRS et Orano ont inauguré le 5 juin dernier le laboratoire commun OPERA, sur le campus Manufacture à Saint-Étienne.

L'université Jean Monnet, le CNRS et le groupe Orano ont inauguré le laboratoire commun OPERA le vendredi 5 juin 2026, sur le campus Manufacture de l'UJM à Saint-Étienne. Le laboratoire concevra des technologies de surveillance en temps réel des installations nucléaires d'Orano, à partir de la photonique. Pour comprendre, le procédé consiste à utiliser la lumière et des fibres optiques pour mesurer des paramètres comme les radiations ou la température.

OPERA s'appuie sur le laboratoire Hubert Curien, unité mixte de recherche placée sous la co-tutelle du CNRS, de L'UJM et de l'Institut d'Optique Graduate School. Ce laboratoire développe des dispositifs capables de fonctionner dans des environnements soumis à de fortes radiations et à des températures élevées. Les solutions conçues sont évidemment testées et validées en conditions réelles sur les sites d'Orano.

Trois dispositifs concrétisent déjà la collaboration. Un dosimètre embarqué sur un drone autonome mesure le niveau de radiation sur le site Orano de La Hague (Manche). Un "bouchon intelligent", intégré aux murs entourant les zones fortement radioactives, assure un suivi des radiations en temps réel sur ce même site. Enfin, des capteurs de température à réseaux de Bragg, de fines structures insérées dans une fibre optique, permettant une mesure précise pour les essais de qualification des emballages nucléaires.

La création d'OPERA prolonge une coopération engagée, depuis 2010 entre les trois partenaires, jusqu'ici elle était centrée sur l'équipe de recherche MOPERE. Elle l'étend désormais à d'autres équipes du laboratoire Hubert Curien.

"La création du laboratoire commun OPERA illustre la force des collaborations entre la recherche publique et l'industrie", a déclaré Florent Pigeon, président de l'UJM, dans le communiqué de presse de l'université. Pour Guillaume Dureau, directeur de l'ingénierie d'Orano, la photonique permet "de mesurer en continu ce qui, jusqu'ici, échappaient à nos capteurs". Mehdi Gmar, de son côté, directeur général délégué à l'innovation du CNRS, estime que cette recherche partenariat crée "des solutions qui renforcent la sûreté des installations et la compétitivité de l'industrie française."

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