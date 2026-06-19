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Le Grand Hôtel-Dieu va organiser ses toutes premières vendanges.

Street-food, restaurant indien, décoration... Des nouvelles enseignes s'installent à l'Hôtel Dieu

  • par Loane Carpano

    • Plusieurs nouvelles enseignes ont ouvertes dans l'Hôtel Dieu, situé dans le 2e arrondissement de Lyon. En parallèle "Obbo design" s'agrandit.

    Il y a du nouveau au Grand Hôtel-Dieu. Selon Tribune de Lyon, le lieu s'apprêterait à accueillir de nouvelles enseignes. Après l'ouverture récente deBionda Caffe et de l'enseigne de street-food Big smash x New school tacos, un restaurant indien devrait prochainement voir le jour. Nommé Kurry up, ce restaurant de quarante couverts et deux terrasses ouvrira ses portes le 8 juillet prochain.

    En parallèle, l'enseigne de décorations Obbo design, installée dans la Cour du midi s'agrandit. En plus de son emplacement actuel, elle remplacera les deux magasins de créateurs lyonnais voisins, pour s'étendre sur 650 m2.

    Le local inoccupé d'Habitat devrait quant à lui être prochainement remplacé.

    Lire aussi : histoire du grand dôme de l'Hôtel-Dieu, comment le visiter ?

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