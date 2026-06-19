La préfecture du Rhône renforce son dispositif canicule destiné aux personnes les plus vulnérables.

Compte tenu de la persistance et de l'intensification de l'épisode de fortes chaleurs touchant actuellement le département du Rhône, la préfecture du Rhône a décidé de déployer des mesures destinées à protéger les personnes les plus vulnérables.

Les maraudes et le dispositif du 115 renforcés

Ainsi, les dispositifs de maraude sont renforcés, avec "une attention particulière portée à la distribution d’eau auprès des personnes vivant à la rue, mais également dans les squats et les bidonvilles". Des maraudes spécifiques sont par ailleurs organisées durant tout le week-end dans le département du Rhône et la métropole de Lyon.

En parallèle, les accueils de jour étendent leurs horaires d'ouverture pour permettre aux personnes les plus fragiles de bénéficier de temps de répit supplémentaires dans des lieux adaptés. Le dispositif du 115 a également été renforcé pour faciliter la mise à l'abri des personnes dont l’état de santé est particulièrement préoccupant, en raison des fortes chaleurs.

La préfecture indique que "la situation fera l’objet d’une nouvelle évaluation en début de semaine prochaine". Les mesures déployées pourront ainsi être adaptées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques et des besoins constatés ce week-end.

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