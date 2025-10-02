Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un jeudi lumineux et frais à Lyon, seulement 17 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée lumineuse, avec des températures plutôt fraiches, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 2 octobre 2025.

    Le soleil brillera de nouveau à Lyon tout au long de la journée ce jeudi 2 octobre 2025. Un temps calme et frais avec un soleil franc qui pourrait légèrement se voiler en fin de journée.

    Côté températures, il fait seulement 9 degrés ce jeudi matin et le mercure ne dépassera pas les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison. Et un temps qui devrait rester calme jusqu'à samedi et le retour de la pluie à Lyon.

    à lire également
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste bonne à moyenne ce jeudi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste bonne à moyenne ce jeudi 07:32
    Lyon soleil
    Un jeudi lumineux et frais à Lyon, seulement 17 degrés attendus 07:12
    Gautier Chapuis
    "Aulas candidat de l'opposition systématique", dénonce Gautier Chapuis 07:00
    Un fast-food de Villefranche-sur-Saône fermé après un contrôle sanitaire 01/10/25
    Loire : une deuxième boutique Rituals ouvrira à Saint-Etienne cet automne 01/10/25
    d'heure en heure
    Grégory Doucet (Les Ecologistes) et Jean-Michel Aulas (osciété civile), ancien patron de l'OL
    Municipales 2026 à Lyon : un derby politique 01/10/25
    LDLC Arena
    Doja Cat annonce un concert à la LDLC Arena de Lyon-Décines en 2026 01/10/25
    Débordements du 14 juillet à Lyon : l'homme soupçonné d'avoir agressé la police a été interpellé 01/10/25
    petite transhumance moutons Parc Blandan
    Une vingtaine de moutons en ville : la Petite Transhumance de retour à Lyon 01/10/25
    HOTEL DE region auvergne rhone alpes à lyon
    Non-versement d'aide promise par la Région : la rapporteure publique se positionne en faveur de Givors 01/10/25
    Antoine Duclaux nommé président de Renault Trucks 01/10/25
    L'événement Bio-Europe Spring se tiendra à Lyon en 2027 01/10/25
    Dans une unité psychiatrique lyonnaise © Tim Douet
    Près de Lyon : Le Vinatier recherche des volontaires jouant à des jeux d'argent pour une étude 01/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut