Un jeudi lumineux et frais à Lyon, seulement 17 degrés attendus

C'est une nouvelle journée lumineuse, avec des températures plutôt fraiches, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 2 octobre 2025.

Le soleil brillera de nouveau à Lyon tout au long de la journée ce jeudi 2 octobre 2025. Un temps calme et frais avec un soleil franc qui pourrait légèrement se voiler en fin de journée.

Côté températures, il fait seulement 9 degrés ce jeudi matin et le mercure ne dépassera pas les 17 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison. Et un temps qui devrait rester calme jusqu'à samedi et le retour de la pluie à Lyon.