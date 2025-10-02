Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste bonne à moyenne ce jeudi

La qualité de l'air à Lyon restera bonne à moyenne ce jeudi 2 octobre, grâce notamment à des conditions météos favorables.

On respire toujours relativement bien à Lyon ce jeudi. La fraicheur des températures et quelques passages nuageux seront peu propices à la photochimie et donc à l'apparition de polluant atmosphérique. Ainsi, hormis autour des grands axes de circulation, la qualité de l'air restera bonne à moyenne à Lyon.

Si les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront bonnes, celle de dioxyde d'azote et d'ozone resteront moyenne ce jeudi.