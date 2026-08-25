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SDMIS sapeurs pompiers
Un incendie s’est produit dans un centre de tri du Beaujolais. @Cheyenne Gabrelle

Un important incendie ravage un centre de tri au nord de Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Un incendie s’est déclaré dans la soirée de lundi au sein d’un centre de tri de Saint-Georges-de-Reneins, dans le Beaujolais. Le feu est désormais fixé.

    Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans la soirée de ce lundi 24 août à Saint-Georges-de-Reneins, dans le Beaujolais. Un incendie s’est déclaré aux alentours de 22h30 au sein du centre de tri Lyon Nord - RDS Groupe.

    Au total, 62 pompiers et 24 engins ont été engagés pour lutter contre les flammes. Le feu serait parti d’un tas de bois, avant de se propager à une benne contenant plusieurs mètres de déchets selon Le Progrès.

    Le feu était maîtrisé mardi matin, mais les secours étaient toujours présents sur place pour traiter les derniers foyers et refroidir les déchets. La route située à proximité du centre de tri est restée barrée à la circulation pendant l’intervention. Malgré l’importance du sinistre, aucun blessé n’est à déplorer.

    Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances et l’origine de l’incendie.

    Lire aussi : Un incendie se déclare dans un camp de Roms à Villeurbanne

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