Un automobiliste originaire de la région lyonnaise impliqué dans une collision mortelle en Isère

Un homme originaire de Feyzin serait impliqué dans la collision mortelle. (Photo d’illustration by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Un couple de quinquagénaires a perdu la vie dimanche 23 août dans une collision frontale survenue à Marcilloles, en Isère. Le conducteur de l’un des véhicules est originaire de Feyzin.

Un dramatique accident de la route s’est produit ce dimanche 23 août sur la RD519, à hauteur de Marcilloles, en Isère. Une collision frontale entre deux véhicules a fait deux morts et quatre blessés graves, dont un bébé de sept mois. Les deux victimes décédées sont un couple de quinquagénaires qui se trouvait dans l’un des véhicules impliqués.

Dans le second véhicule se trouvait un homme âgé de 27 ans, originaire de Feyzin, près de Lyon. Il circulait au volant d’une Peugeot 208 avec son bébé de sept mois à bord. Selon les premiers éléments rapportés par Le Progrès, le jeune conducteur se serait endormi au volant avant la collision. Deux adolescentes figurent également parmi les victimes.

Les circonstances exactes de l’accident doivent désormais être précisées par l’enquête.

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