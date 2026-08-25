Le Lyonnais Thomas Eychenne décroche plus de 500 000 euros lors d’un tournoi de poker à Barcelone

Le Lyonnais Thomas Eychenne a remporté une victoire prestigieuse lors d’un tournoi de poker à Barcelone, lui permettant d’empocher plus de 500 000 euros.

Il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de poker de l’Hexagone. Thomas Eychenne a décroché une nouvelle victoire de prestige à Barcelone, à l’occasion du tournoi PokerStars Open High Roller. Et à la clé, celui-ci a obtenu la somme de 589 395 euros face à 1 551 participants. Son concurrent final n’était autre que Virgile Turchi, un autre Français.

"Incroyable, avec énormément d’émotions", a déclaré Eychenne lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait à l’issue du tournoi. "Je le disais déjà avant ma victoire à l’EPT, Barcelone était déjà l’une de mes étapes préférées. Et évidemment, après ces deux victoires, qui sont les seules victoires de ma carrière, c’est définitivement mon étape préférée", a-t-il continué.

Il faut rappeler que l’an dernier, le Lyonnais avait également empoché le Main Event de l’EPT Barcelona, l’un des tournois de poker les plus prisés du monde. Ce titre lui avait permis d’obtenir 1,2 million d’euros de gain. Une somme astronomique obtenue après avoir éliminé 2 045 personnes dans la partie. En ce moment, Thomas Eychenne est encore en lice pour tenter de conserver son trophée. L’évènement a lieu jusqu’au 29 août.

Thomas Eychenne est originaire de la région lyonnaise. À 36 ans, le rhodanien de naissance vit désormais à Malte. Avec ce nouveau titre, il fait plus que jamais partie des meilleurs joueurs de poker de la planète.

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