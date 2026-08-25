Actualité
Thomas Eychenne, joueur de poker originaire de Lyon. @Danny Maxwell

Le Lyonnais Thomas Eychenne décroche plus de 500 000 euros lors d’un tournoi de poker à Barcelone

  • par Corentin Lucas

    • Le Lyonnais Thomas Eychenne a remporté une victoire prestigieuse lors d’un tournoi de poker à Barcelone, lui permettant d’empocher plus de 500 000 euros.

    Il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de poker de l’Hexagone. Thomas Eychenne a décroché une nouvelle victoire de prestige à Barcelone, à l’occasion du tournoi PokerStars Open High Roller. Et à la clé, celui-ci a obtenu la somme de 589 395 euros face à 1 551 participants. Son concurrent final n’était autre que Virgile Turchi, un autre Français.

    "Incroyable, avec énormément d’émotions", a déclaré Eychenne lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait à l’issue du tournoi. "Je le disais déjà avant ma victoire à l’EPT, Barcelone était déjà l’une de mes étapes préférées. Et évidemment, après ces deux victoires, qui sont les seules victoires de ma carrière, c’est définitivement mon étape préférée", a-t-il continué.

    Il faut rappeler que l’an dernier, le Lyonnais avait également empoché le Main Event de l’EPT Barcelona, l’un des tournois de poker les plus prisés du monde. Ce titre lui avait permis d’obtenir 1,2 million d’euros de gain. Une somme astronomique obtenue après avoir éliminé 2 045 personnes dans la partie. En ce moment, Thomas Eychenne est encore en lice pour tenter de conserver son trophée. L’évènement a lieu jusqu’au 29 août.

    Thomas Eychenne est originaire de la région lyonnaise. À 36 ans, le rhodanien de naissance vit désormais à Malte. Avec ce nouveau titre, il fait plus que jamais partie des meilleurs joueurs de poker de la planète.

    Lire aussi : Basket : l’ASVEL recrute l’un des meilleurs joueurs du championnat de France

    à lire également
    Métropole de Lyon : les nouvelles annonces de Véronique Sarselli pour plus de sécurité dans les transports en commun

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : les nouvelles annonces de Véronique Sarselli pour plus de sécurité dans les transports en commun 12:15
    Le Lyonnais Thomas Eychenne décroche plus de 500 000 euros lors d’un tournoi de poker à Barcelone 11:39
    Un automobiliste originaire de la région lyonnaise impliqué dans une collision mortelle en Isère 11:03
    Sécheresse dans le Rhône : l’axe Saône placé en situation de crise, plusieurs interdiction mises en place 10:35
    Rhône : une dispute entre frères dégénère à Dardilly, l’un d’eux blessé au couteau 09:57
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard dénonce l’"immobilisme" et la "mauvaise foi" de Véronique Sarselli 09:21
    Un incendie se déclare dans un camp de Roms à Villeurbanne 08:43
    Orages et crues : deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  08:08
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Une personne heurtée par un train : le trafic ferroviaire interrompu entre Lyon et Saint-Etienne 07:41
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Météo : une nouvelle journée lumineuse attendue ce mardi à Lyon  07:17
    Laurent Wauquiez
    Notes de frais de Laurent Wauquiez : les écologistes de la Région saisissent la justice pour obtenir les documents 24/08/26
    À Saint-Gervais, un refuge alpin de 1962, récemment déconstruit, renaît de ses cendres 24/08/26
    Basket : l’ASVEL recrute l’un des meilleurs joueurs du championnat de France 24/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut