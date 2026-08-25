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Photo d’illustration d’un épisode de crue. (Photo de Martin BUREAU / AFP)

Orages et crues : deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 

  • par LR

    • Le temps mitigé d’hier se maintient dans certains départements de la région. Météo France place donc l’Allier et la Drôme en vigilance jaune ce mardi, respectivement pour orages et crues. 

    Bien que les vigilances soient levées dans la plupart des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi 25 août, il faudra rester prudent dans deux départements.

    Météo France maintient en effet l’Allier en vigilance jaune pour orages entre 16 heures et 21 heures, tandis qu’une vigilance jaune pour crues est activée dans la Drôme. 

    Le site Vigicrues précise : "Sous l'effet d'orages localement forts, une montée rapide des niveaux d'eau pourrait être observée. Si les niveaux des premiers débordements ne seront pas forcément atteints, les activités touristiques et/ou nautiques pourraient être perturbées. Sur les petits affluents, des phénomènes de ruissellement et des débordements localisés pourront être constatés."

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