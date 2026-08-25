Météo : une nouvelle journée lumineuse attendue ce mardi à Lyon 

Soleil et nuages se partageront le ciel ce mardi 25 août, tandis que le mercure grimpera jusqu’à 30 degrés dans l'après-midi, soit 5 degrés de plus que les normales de saison.

Après les averses d’hier soir, la journée de ce mardi 25 août s’annonce plus lumineuse. Ce matin, le ciel est, en effet, dégagé bien que quelques nuages sont aussi présents. Dans l’après-midi, le temps restera identique.

Côté mercure, les températures sont douces. Ce matin, il fait déjà 19 degrés et le mercure grimpera encore jusqu’à 30 degrés au meilleur de la journée, soit encore 5 degrés de plus que les normales de saison.