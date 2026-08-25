Actualité
LDLC Arena
LDLC Arena, à Décines-Charpieu. (Photo Lionel Rault)

Le PFL revient à Lyon pour une troisième soirée de MMA à la LDLC Arena

  • par Corentin Lucas

    • Après deux passages en 2024 et 2025, le Professional Fighters League (PFL) fera de nouveau escale à la LDLC Arena de Décines-Charpieu le 19 décembre prochain.

    Pour la troisième année consécutive, le Professional Fighters League (PFL) organisera une soirée à la LDLC Arena de Décines-Charpieu. Le rendez-vous est fixé au 19 décembre prochain, comme l’a annoncé John Martin, patron de l’organisation américaine, dans un entretien accordé à nos confrères de L’Équipe.

    Après une première édition organisée en 2024 puis une deuxième en décembre 2025, le PFL semble avoir trouvé son public à Lyon. "Tous les supporters étaient là dès le début, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des villes", a déclaré John Martin, qui décrit un public "turbulent, bruyant et enthousiaste" et compare l’atmosphère à celle "d’un match de football européen très animé" à Décines.

    Le premier passage du PFL à Lyon, en 2024, avait notamment été marqué par la victoire d’Abdoul Abdouraguimov en main event face à l’Argentin Laureano Staropoli. Un an plus tard, le Belge Patrick Habirora avait marqué les esprits en s’imposant par K.O. face à Kevin Jousset. Pour John Martin, Lyon est désormais devenue "un endroit très spécial pour le PFL".

    Une grosse tête d’affiche française attendue

    Pour cette troisième édition, l’organisation entend encore monter d’un cran. La carte complète n’a pas encore été dévoilée, mais une forte présence de combattants français et francophones est déjà annoncée. Surtout, une tête d’affiche devrait faire "très plaisir aux supporters français". Et si le célèbre combattant Cédric Doumbè faisait enfin son retour ?

    Une alerte billetterie est d’ores et déjà disponible sur le site de la LDLC Arena afin d’être informé de l’ouverture des ventes.

    Lire aussi : Le Lyonnais Thomas Eychenne décroche plus de 500 000 euros lors d’un tournoi de poker à Barcelone

    à lire également
    SDMIS sapeurs pompiers
    Un important incendie ravage un centre de tri au nord de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    SDMIS sapeurs pompiers
    Un important incendie ravage un centre de tri au nord de Lyon 14:00
    LDLC Arena
    Le PFL revient à Lyon pour une troisième soirée de MMA à la LDLC Arena 13:21
    Lyon : l’automobiliste qui avait percuté une voiture de la BAC prend la fuite avant sa condamnation 12:53
    Métropole de Lyon : les nouvelles annonces de Véronique Sarselli pour plus de sécurité dans les transports en commun 12:15
    Le Lyonnais Thomas Eychenne décroche plus de 500 000 euros lors d’un tournoi de poker à Barcelone 11:39
    d'heure en heure
    Un automobiliste originaire de la région lyonnaise impliqué dans une collision mortelle en Isère 11:03
    Sécheresse dans le Rhône : l’axe Saône placé en situation de crise, plusieurs interdiction mises en place 10:35
    Rhône : une dispute entre frères dégénère à Dardilly, l’un d’eux blessé au couteau 09:57
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard dénonce l’"immobilisme" et la "mauvaise foi" de Véronique Sarselli 09:21
    Un incendie se déclare dans un camp de Roms à Villeurbanne 08:43
    Orages et crues : deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  08:08
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Une personne heurtée par un train : le trafic ferroviaire interrompu entre Lyon et Saint-Etienne 07:41
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Météo : une nouvelle journée lumineuse attendue ce mardi à Lyon  07:17
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut