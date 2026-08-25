Le PFL revient à Lyon pour une troisième soirée de MMA à la LDLC Arena

Après deux passages en 2024 et 2025, le Professional Fighters League (PFL) fera de nouveau escale à la LDLC Arena de Décines-Charpieu le 19 décembre prochain.

Pour la troisième année consécutive, le Professional Fighters League (PFL) organisera une soirée à la LDLC Arena de Décines-Charpieu. Le rendez-vous est fixé au 19 décembre prochain, comme l’a annoncé John Martin, patron de l’organisation américaine, dans un entretien accordé à nos confrères de L’Équipe.

Après une première édition organisée en 2024 puis une deuxième en décembre 2025, le PFL semble avoir trouvé son public à Lyon. "Tous les supporters étaient là dès le début, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des villes", a déclaré John Martin, qui décrit un public "turbulent, bruyant et enthousiaste" et compare l’atmosphère à celle "d’un match de football européen très animé" à Décines.

Le premier passage du PFL à Lyon, en 2024, avait notamment été marqué par la victoire d’Abdoul Abdouraguimov en main event face à l’Argentin Laureano Staropoli. Un an plus tard, le Belge Patrick Habirora avait marqué les esprits en s’imposant par K.O. face à Kevin Jousset. Pour John Martin, Lyon est désormais devenue "un endroit très spécial pour le PFL".

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Une grosse tête d’affiche française attendue

Pour cette troisième édition, l’organisation entend encore monter d’un cran. La carte complète n’a pas encore été dévoilée, mais une forte présence de combattants français et francophones est déjà annoncée. Surtout, une tête d’affiche devrait faire "très plaisir aux supporters français". Et si le célèbre combattant Cédric Doumbè faisait enfin son retour ?

Une alerte billetterie est d’ores et déjà disponible sur le site de la LDLC Arena afin d’être informé de l’ouverture des ventes.

𝙇𝙔𝙊𝙉❗️𝙒𝙀 𝘼𝙍𝙀 𝘽𝘼𝘾𝙆 ‼️



The PFL returns to the @LDLC_Arena on Saturday, December 19th!



Stay tuned for more updates ⬇️

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