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Police. Image d’illustration

Rhône : une dispute entre frères dégénère à Dardilly, l’un d’eux blessé au couteau

  • par LR

    • Dimanche 23 août, deux frères se sont violemment disputés à Dardilly. L’un d’eux a dû être hospitalisé après avoir été blessé par un coup de couteau.

    Les faits se sont déroulés ce dimanche 23 août à Dardilly, au nord de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, deux frères en sont venus aux mains après une dispute qui a dégénéré. Puis, des couteaux ont été sortis.

    L’un des deux frères a même été blessé avant d’être transporté à l’hôpital. Le second a finalement été interpellé quelque temps après les faits. Âgés d’une vingtaine d’années, les deux hommes sont déjà connus des services de police.

    Une enquête a été ouverte par les gendarmes afin de déterminer les circonstances exactes qui ont mené à cet incident.

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