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TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF. @Cheyenne Gabrelle

Une personne heurtée par un train : le trafic ferroviaire interrompu entre Lyon et Saint-Etienne

  • par C.M.

    • Une personne a été heurtée, ce mardi matin, par un train à Saint-Fons, provoquant l’interruption du trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne. Des équipes sont sur place.

    Peu après 6 heures, ce mardi, une personne a été heurtée par un train à proximité de Saint-Fons, au sud de Lyon. En conséquence, le trafic ferroviaire est complètement interrompu entre Lyon et Saint-Etienne. Cela comprend les gares de Valence, Vienne, Avignon, Mâcon et Ambérieu.

    Des équipes sont sur place, assure la SNCF sur son site. Pour l’heure, la reprise du trafic est estimée à 8 h 30.

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