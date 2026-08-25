Un incendie se déclare dans un camp de Roms à Villeurbanne

Une cabane installée dans un camp de Roms, situé près du boulevard périphérique Laurent-Bonnevay, à Villeurbanne, a pris feu ce lundi aux alentours de 19 heures. Aucune victime n’est à déplorer.

Plus de peur que de mal, bien que les images soient impressionnantes. Aux alentours de 19 heures, ce lundi, une cabane installée dans le camp de Roms situé à proximité du boulevard périphérique Laurent-Bonnevay, à Villeurbanne, a pris feu, ont rapporté nos confrères du Progrès.

Le feu a également touché plusieurs installations, mais les sapeurs-pompiers sont parvenus à l’éteindre complètement vers 20 h 50. Le camp de Roms, composé d’environ une vingtaine d’habitations, a été évacué durant les opérations. Aucune victime n’est à déplorer.