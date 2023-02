Un homme retrouvé blessé et en caleçon dans une rue de Vaulx-en-Velin

Dans la soirée du samedi 25 février, un homme retrouvé grièvement blessé dans une rue de Vaulx-en-Velin a été pris en charge par les secours. Il n’avait sur lui qu’un caleçon.

Il était près de 22 heures, samedi 25 février, lorsqu’un homme d’une quarantaine d’années a été découvert inanimé et ensanglanté rue du Rhône, sur la commune de Vaulx-en-Velin. Pris en charge par les pompiers, selon nos confrères du Progrès il se trouvait dans un état grave et plus surprenant, ne portait qu’un caleçon.

Originaire du nord du département du Rhône, la victime se trouvait dans un état stable dimanche et devait être entendue par les enquêteurs, qui cherchent à comprendre ce qu’il s'est passé.