Un homme forcé à prendre de la drogue, overdose mortelle : cinq individus jugés à Lyon

Cinq individus ont été entendus par le tribunal correctionnel de Lyon le 24 mars dernier dans le cadre d’une affaire remontant à 2021, lors de laquelle un homme a fait une overdose mortelle.

Les faits remontent à la soirée du 31 octobre 2021. Ce soir-là, l’un des prévenus, Thomas, appelle les secours car il est inquiet pour une jeune femme. Il l’aurait déposée chez elle après une soirée à Vienne. Les secours la retrouveront droguée et abandonnée près du cimetière de Saint-Genis-Laval, au sud de Lyon, avant qu’elle ne fasse une overdose d’amphétamines (MDMA), heureusement pas mortelle, rapportent nos confrères du Progrès.

Chez Thomas, une autre prévenue appelle les secours car son ami n’est pas dans un état normal. Il aurait, lui aussi, pris de la drogue. Elle essaie alors de lui prodiguer un massage cardiaque avant que les secours n'arrivent, mais c’est trop tard, le jeune homme décède. L’autopsie réalisée plus tard révèle en effet une overdose de MDMA et d’autres produits stupéfiants.

À l’audience, des vidéos ne plaident pas en faveur de Thomas, déjà connu pour trafics de stupéfiants : on le voit forcer un jeune homme quasiment nu à prendre de la drogue en lui mettant un cachet dans la bouche. Lui assure qu’il n’a "rien à voir avec l’overdose" de son ami âgé de 38 ans. Les circonstances tragiques restent floues, tandis que les cinq prévenus ont été relaxés du chef d’accusation d’homicide involontaire, indiquent enfin nos confrères.