Rhône : des infractions en série constatées lors d’un contrôle routier en marge du week-end de Pâques

Un automobiliste a été contrôlé à 158 km/h sur une route limitée à 90 km/h lors d’un contrôle réalisé par la brigade motorisée de Dardilly le 3 avril dernier.

Les automobilistes étaient nombreux sur les routes dans le Rhône vendredi 3 avril à l’occasion du week-end prolongé de Pâques. La brigade motorisée de Dardilly a donc mené une série de contrôles afin d’assurer la sécurité des usagers.

À Pusignan, une dizaine d’infraction ont été relevées par les forces de l’ordre, dont 5 excès de vitesse entre 30 et 40 km/h, 3 excès de vitesse entre 40 et 50 km/h et 5 excès de vitesse de plus de 50 km/h. L’un des conducteurs a notamment été contrôlé à 158 km/h sur une route limitée à 90 km/h, le tout, en roulant sur la bande d’arrêt d’urgence pour doubler les autres usagers et n'étant pas assuré.

Au total, 5 rétentions de permis de conduire ont été prononcées et 2 véhicules ont été mis en fourrière. "À l’heure des départs en famille, la route n’est pas un circuit. Respectez les limitations de vitesse, gardez vos distances et adoptez une conduite responsable. La sécurité de tous en dépend", a rappelé la gendarmerie du Rhône.