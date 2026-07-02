À l’approche de la saison pollinique, l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes appelle à la vigilance face à l’ambroisie. Une nouvelle enquête révèle que 16,1 % des habitants de la région sont allergiques à cette plante invasive.

L’Auvergne-Rhône-Alpes reste la région française la plus touchée par l’ambroisie. À quelques semaines du début de la période de pollinisation, qui s’étend d’août à septembre, l’Agence régionale de santé (ARS) tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme.

Selon une enquête menée en 2025 par l’Observatoire régional de la santé (ORS) et l’ARS auprès de plus de 6 100 habitants, 16,1 % de la population régionale est allergique à l’ambroisie. Cette proportion grimpe à 19,3 % dans les secteurs les plus exposés au pollen, contre 11,4 % dans les zones les moins concernées.

Près de 5,5 millions de personnes exposées

En 2024, près de 70 % des habitants de la région, soit environ 5,5 millions de personnes, ont été exposés pendant plus de vingt jours à un risque allergique lié à l’ambroisie. Les symptômes les plus fréquents sont le nez qui coule ou bouché, les éternuements répétés et les irritations oculaires.

L’impact sur le système de santé est loin d’être négligeable. L’enquête révèle que 41 % des personnes allergiques ont consulté un médecin au cours de la dernière saison pollinique. Près de la moitié ont reçu un traitement médicamenteux sur prescription, tandis que plus d’une personne sur cinq a eu recours à des médicaments sans ordonnance.

L’ARS appelle les habitants à agir

Face à la progression de cette plante, l’ARS rappelle que la lutte s’organise avant sa floraison. L’ambroisie pousse principalement sur les terrains nus, les friches, les chantiers, les bords de route ou encore certaines parcelles agricoles.

L’agence recommande aux habitants d’apprendre à reconnaître la plante, de signaler sa présence via la plateforme nationale dédiée, d’arracher les plants lorsqu’ils le peuvent en prenant les précautions nécessaires, ou encore de prévenir leur commune ou le référent ambroisie de leur territoire.

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